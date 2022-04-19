Специалист оценил отношения России и Никарагуа

Специалист по истории стран Латинской Америки Виктор Хейфец обсудил с «ПолитЭкспертом» значимость Никарагуа для России.

Хейфец заметил, что Никарагуа не относится к числу крупнейших покупателей российской военной техники. При этом в свое время страна предоставила ВМФ РФ право пополнять воды и проводить технический ремонт в никарагуанских портах. Таким образом у России есть право захода, но нет возможности создания там военной базы.

«Любой голос в ООН важен, но сказать, что это тот союзник, без которого не обойтись, — мне кажется, нет. Для нас в этом смысле Куба куда интереснее в политическом плане, Аргентина или Бразилия — в экономическом», — добавил собеседник издания.