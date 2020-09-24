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    24 сентября 2020, 13:09

    Специалист назвал «смехотворными» доводы Киева о праве перекрывать воду

    Полина Петрова

    Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал «смехотворными» доводы Киева о праве перекрывать воду.
    Специалист назвал «смехотворными» доводы Киева о праве перекрывать воду

    Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина имела «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал. Аргументом такой дозволенности он назвал то, что артерия является искусственно созданной, пишет РИА ФАН.

    «Довод о том, что искусственность канала позволяет его хозяевам делать все, что заблагорассудится, смехотворен и полностью не соответствует соответствующим нормам международного права», — подчеркнул Молохов.

    Он напомнил о заключенной в 1992 году Хельсинкской конвенции Европейской экономической комиссии ООН. Эксперт подчеркнул, что в этом году Россия и Украина подписали соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Молохов уточнил, что оно распространяется и на каналы.

    Новости SMI.FM