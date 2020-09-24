Специалист назвал «смехотворными» доводы Киева о праве перекрывать воду

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал «смехотворными» доводы Киева о праве перекрывать воду.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украина имела «полное право» перекрыть Северо-Крымский канал. Аргументом такой дозволенности он назвал то, что артерия является искусственно созданной, пишет РИА ФАН.

«Довод о том, что искусственность канала позволяет его хозяевам делать все, что заблагорассудится, смехотворен и полностью не соответствует соответствующим нормам международного права», — подчеркнул Молохов.

Он напомнил о заключенной в 1992 году Хельсинкской конвенции Европейской экономической комиссии ООН. Эксперт подчеркнул, что в этом году Россия и Украина подписали соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Молохов уточнил, что оно распространяется и на каналы.