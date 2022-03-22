Спекуляция на трагедии. Захарова раскритиковала Зеленского, который сравнил ситуацию на Украине с Холокостом

В своем выступлении перед депутатами израильского Кнессета президент Украины Владимир Зеленский хотел сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. Сравнив Россию с Третьим рейхом, украинский лидер довел ситуацию до абсурда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Зеленского в попытке провести искусственные параллели между Холокостом и нынешними событиями на Украине. Ее слова привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Выступление Владимира Зеленского 20 марта перед депутатами израильского Кнессета (парламента) <…> вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано», — отметила Захарова.

Причиной такой реакции, по ее словам, стали «неумелые попытки украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа». В речи Зеленский манипулировал словами «Холокост» и «Бабий Яр», которые для каждого еврея полны трагизма.

«Без зазрения совести украинский президент спекулировал на „переплетении историй“ украинцев и евреев, на общей угрозе их „тотального уничтожения“», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Сравнение Зеленским России с Третьим рейхом Захарова охарактеризовала как абсурдное и напомнила о решающем вкладе русских в победу над гитлеровской Германией, цена которого — десятки миллионов жизней.

«В стремлении оказать психологическое воздействие на аудиторию он приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году», — заметила дипломат.

В годы Великой Отечественной войны, напомнила Захарова, на территории УССР евреев методично уничтожали как нацисты, так и их пособники. Осуществления бесчеловечных планов помешала Красная армия, где плечом к плечу сражались представители всех национальностей Советского Союза.

«Именно эта память объединяет евреев, русских, украинцев, верных своим традициям и историческому наследию», — сказала официальный представитель МИД РФ.

В министерстве отметили, что лживыми речами украинских властей во главе с Зеленским, экстремистов и националистов его осквернить и уничтожить не удастся. Современных украинских неонацистов Захарова назвала идейными последователями тех, кто действовал в период ВОВ.

«Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и 9 мая 2014 года в Мариуполе, события сегодняшних дней. <…> Во всех этих злодеяниях просматривается все тот же изуверский почерк фашистских приспешников против ни в чем не повинных людей», — заключила дипломат.