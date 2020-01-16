СПЧ попросил включить права жителей Крыма в предложенные поправки в Конституции

«У меня вызывает вопрос, что президент высказал позицию об ограничении возможности быть избранным в качестве президента Российской Федерации лица, у которого обязательно должно быть гражданство Российской Федерации и отсутствовать иное гражданство. Мы таким образом исключаем жителей Крыма», — подчеркнула Киркора.

Также она добавила, что «видит в этом проблему» и мнение по этому вопросу «в рамках рабочей группы каждый ее член должен высказать».