Путин обозначил спасение жителей освобожденных территорий главной целью России | 360°

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Путин обозначил спасение жителей освобожденных территорий главной целью России

Президент Путин назвал спасение жителей освобожденных территорий приоритетом россиян

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Главной целью для россиян в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях стало спасение людей. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он подчеркнул, что это естественная реакция на происходящие драматические события.

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«В условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — заявил Путин.

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Голосование на референдумах о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается во вторник, 27 сентября. Первые итоги центральные избирательные комиссии пообещали огласить к утру среды. Предварительная явка во всех регионах превысила 50% — это свидетельствует о том, что голосование состоялось.

Авторы:

Владимир Путин

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