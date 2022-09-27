Путин обозначил спасение жителей освобожденных территорий главной целью России | 360°

Власть 27 сентября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Путин обозначил спасение жителей освобожденных территорий главной целью России Президент Путин назвал спасение жителей освобожденных территорий приоритетом россиян РИА «Новости»

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Главной целью для россиян в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях стало спасение людей. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он подчеркнул, что это естественная реакция на происходящие драматические события.

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«В условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — заявил Путин.

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Голосование на референдумах о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершается во вторник, 27 сентября. Первые итоги центральные избирательные комиссии пообещали огласить к утру среды. Предварительная явка во всех регионах превысила 50% — это свидетельствует о том, что голосование состоялось.

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