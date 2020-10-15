Сознательный шаг и сведение счетов: в России отреагировали на санкции ЕС по «делу Навального»

Евросоюз ввел в действие очередные антироссийские санкции. В Кремле меры сочли сознательным недружественным шагом, а в Госдуме — шантажом. В Совфеде пообещали ответить на них зеркально и назвали пополнение черного списка ЕС сведением счетов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в текущей ситуации намерена поступать в соответствии со своими интересами. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной Дмитрий Песков.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отметил, что введенные ограничения персональные. Поэтому и реакция на них будет соответствующей.

«В подобных случаях, когда вводятся персональные санкции, следует зеркальный ответ», — подчеркнул он.

По словам Климова, включенные в санкционный список россияне «никакого отношения к делу Навального не имеют». Член Совфеда заявил, что с ними просто решили свести «политические счеты» люди, которые сбежали из России на Запад.

В перечне ЕС оказались шесть россиян и один институт, в том числе полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он заявил ТАСС, что ограничения на его жизни и работе никак не скажутся.

«Ни недвижимости, ни счетов, ни других активов за рубежом у меня нет и никогда не было», — сказал он. По словам Меняйло, это уже не первый санкционный список, где упомянуто его имя.

Введенные ограничения ЕС означают, что попавшим под них лицам заморозят финансовые активы в европейских банках и запретят въезд на территорию Евросоюза.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заметил, что на политике РФ санкции Евросоюза никак не отразятся. Не повлияют они и на работу государственных органов, «которые эти достойные люди представляют».

«Введенные ограничительные меры носят незаконный характер, являются политическим шантажом нашей страны и не имеют под собой оснований», — сказал парламентарий.

Железняк заметил, что гибридная война против РФ набирает обороты. При этом никаких доказательств так называемого отравления Алексея Навального нет.

Вслед за ЕС санкции против российских чиновников из-за «дела Навального» ввела Великобритания. В опубликованном на сайте МИД страны списке тоже указаны шесть имен, в том числе первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.