Создание приложения для оформления маткапитала оценили в Совфеде

Приложение для оформления материнского капитала планируют внедрить в России. Член Совета Федерации Инна Святенко считает, что скоро оно будет доступно, написало «ФедералПресс».

Она уверена, что разработчики детально проработают приложение, и вскоре оно будет доступно.

«О том, какие документы необходимо будет предоставить для оформления маткапитала, мы узнаем только тогда, когда выйдет приложение, но я уверена, что это будет достаточно просто и безопасно», — сказала Святенко.

Также она считает, что новые форматы значительно сократят бумажную волокиту, многие онлайн-госуслуги популярны у людей.

С апреля 2020 года маткапитал выплачивается без подачи заявления на основании данных ЗАГС.

В 2021-м маткапитал на первого ребенка подняли до 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рублей.