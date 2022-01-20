Новый муниципальный округ создадут в Кузбассе

Новокузнецкий район Кузбасса станет Новокузнецким округом. Закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новокузнецкого муниципального района» приняли депутаты Кемеровской области 19 января. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу парламента Кузбасса.

«Закон наделяет преобразованное муниципальное образование статусом Новокузнецкого муниципального округа, определяет его границы, состав органов самоуправления и порядок их формирования», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на территории Кемеровской области 16 из 18 муниципальных районов получили статус округов. Таким образом возрастает управляемость регионом.