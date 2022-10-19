Совфед заверил, что права жителей юга и центра России никак не ограничиваются | 360°

Власть 19 октября 2022, 18:53 Совфед заверил, что права жителей юга и центра России никак не ограничиваются Сенатор Клишас заявил, что режимы реагирования касаются только органов власти РИА "Новости"

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Права граждан в Южном и Центральном федеральных округах никак не ограничиваются. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он написал об этом в Telegram-канале. Решения по режимам касаются в первую очередь органов власти, заявил он.

Сенатор сделал такое заявление в связи с новыми распоряжениями президента России Владимира Путина о введении в некоторых регионах страны режимов реагирования разной степени готовности.

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«Данные решения касаются в первую очередь органов публичной власти, права граждан никак не ограничиваются», — заявил Клишас.

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Решения о введении новых мер Путин огласил 19 октября на заседание Совбеза. В частности, на недавно объявленных российскими территориях Украины ввели военное положение, а в нескольких других субъектах Федерации начал действовать режим реагирования разной степени готовности.

Кроме того, губернаторам пообещали дополнительные полномочия для обеспечения безопасности подконтрольным им регионам.