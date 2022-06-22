Совфед в июле рассмотрит закон об ужесточении наказания за пытки

Совет Федерации 8 июля рассмотрит поправки к закону об ужесточении наказания за пытки. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Сегодня Госдума должна принять в третьем чтении поправки в закон, ужесточающий ответственность за пытки. Совфед рассмотрит его 8 июля», — написал сенатор.

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части установления ответственности за пытки)» подразумевает перевод пыток со стороны должностных лиц в категорию особо тяжких преступлений. Виновному будет грозить лишение свободы. Правоохранителям дадут срок от четырех до 12 лет. Более суровое наказание предполагается, если пытали несовершеннолетнего.

За пытки, которые повлекли смерть по неосторожности, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Госдума приняла законопроект во втором чтении накануне, 21 июня.