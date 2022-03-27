Совфед сравнил действия Байдена с «бузящими хулиганами»

Слова Байдена похожи на речь хулиганов, которые хотят побузить. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Радио «Говорит Москва» опубликовало интервью с ним.

«Господин Байден вообще потерял чувство реальности. Он говорит вещи, которые говорят площадные хулиганы, чтобы побузить. Что за заявления президента великой державы в отношении своего визави, по сути, президента такой же великой державы?» — сказал Джабаров.

Публичные действия глав России и США сильно различаются, отметил он. Джабаров сделал предположение о причинах поведения американского лидера в последнее время. Сенатор предположил, что «Байден просто распоясался».

Также причиной странного содержания публичных выступлений Главы США, по мнению Джабарова, может являться ухудшение ментального здоровья. Он отметил, что состояние рассудка Байдена «вызывает вопросы».

«Либо у него деменция началась старческая. Напрашивается мысль: а все ли в порядке там с головой? Это не просто ухудшение отношений, отношения на нуле между США и Россией. Он в каком-то угаре несет ахинею», — отметил Джабаров.

Сенатор заявил, что публичные заявления Байдена снизили уровень отношений между Россией и Америкой. По его словам, сейчас степень контактов между странами находится «на нуле».

Заявления о влиянии слов Байдена на российско-американские отношения ранее звучали и от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации [США]. Надо себе отдавать отчет в этом», — подчеркнул он.