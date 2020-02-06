Совфед считает необходимым доработать инициативу о приоритете отечественных товаров при госзакупках
В Совете федерации считают, что инициативу Минпромторга по введению обязательной 50-процентной квоты участия отечественных товаров в госзакупках необходимо доработать. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Сенаторы считают, что нужно установить ответственность руководителей регионов за достижение соответствующего показателя. А также следует провести анализ и сравнить качество продукции российских компаний с зарубежными аналогами.
Алексей Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, заявил, что на данный момент у российских производителей нет возможности выпускать продукцию в необходимом объеме.
Кроме того, эксперт заявил, что установление обязательной доли закупки продукции отечественного производителя по-прежнему носит дискуссионный характер.