Совфед решил обязать вузы организовывать практику

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы. Группу возглавил председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Отправной точкой создания закона стало то, что получить в полном объеме необходимые умения и навыки путем самообразования возможно далеко не всегда. Поэтому образовательные организации хотят обязать обеспечить достойную подготовку будущим специалистам по всем образовательным программам.

Образовательные организации смогут направлять своих студентов для прохождения практики или спецкурса в другие учреждения и даже регионы.

Также закон должен наделить главу государства правом продлевать полномочия ректора МГУ и СПбГУ неограниченное число раз после достижения им предельного возраста, который установлен для этой должности.