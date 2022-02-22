Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса. Документы были приняты единогласно во время заседания 22 февраля.

Совфед заключил договор с ЛНР и ДНР на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. По документам стороны-подписанты подтверждают и уважают нерушимость границ друг друга. Россия также будет принимать определенные меры для того, чтобы поддерживать функционирование финансовой и банковской системы республик Донбасса.

Кроме того, согласно договору, охранять границы республик будут при помощи совместных усилий РФ и ЛДНР. По этому вопросу стороны заключат дополнительное соглашение.

Ранее Госдума ратифицировала аналогичные договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР. Решение было принято большинством парламентариев во время пленарного заседания.