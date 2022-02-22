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    22 февраля 2022, 16:03

    Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

    Совет Федерации проголосовал за ратификацию договоров с ЛДНР

    Анастасия Ектова

    Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса. Документы были приняты единогласно во время заседания 22 февраля.

    Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

    Совфед заключил договор с ЛНР и ДНР на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. По документам стороны-подписанты подтверждают и уважают нерушимость границ друг друга. Россия также будет принимать определенные меры для того, чтобы поддерживать функционирование финансовой и банковской системы республик Донбасса.

    Кроме того, согласно договору, охранять границы республик будут при помощи совместных усилий РФ и ЛДНР. По этому вопросу стороны заключат дополнительное соглашение.

    Ранее Госдума ратифицировала аналогичные договора о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР. Решение было принято большинством парламентариев во время пленарного заседания.