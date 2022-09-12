Совфед прокомментировал планы Украины взыскать с России $300 млрд ущерба | 360°

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Совфед прокомментировал планы Украины взыскать с России $300 млрд ущерба

Член Совфеда Ковитиди назвала планы Киева взыскать с РФ ущерб беспрецедентными

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Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди оценила планы Украины о планах взыскать с России 300 миллиардов долларов «ущерба» из-за спецоперации. Она назвала это заявление беспрецедентным, написали «Известия».

«Заявление является потугой оправдать попытки преступлений по открытому хищению денежных активов России в глазах международной общественности», — сказала Ковитиди.

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Сенатор предположила, что украинские чиновники «при помощи зарубежных кураторов» придумают, как «оправдать» эти планы.

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Ранее издание «Военное обозрение» со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Масюльку сообщило, что Украина пытается добиться через ООН принятие резолюции, чтобы затем взыскать с России 300 миллиардов долларов ущерба из-за спецоперации.

Еврокомиссия, Всемирный банк и украинские власти оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский также озвучивал другую сумму —  от 600 до 800 миллиардов.

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Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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