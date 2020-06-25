Совфед предупредил о вмешательстве западных структур в голосование по Конституции

Он пояснил, что группа соберет все доступные факты внешнего вмешательства с 25 июня по 1 июля и после направит в правоохранительные органы для того, чтобы там дали правовую оценку этим действиям. Главной целью атаки он назвал общероссийское голосование по поправкам к Конституции.

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — заявил Климов.

Сенатор пообещал представить результаты работы мониторинговой группы для российской и международной общественности 1 июля.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось в четверг, 25 июня. В течении ближайших шести дней граждане смогут досрочно выразить свое мнение по изменению основного закона страны. 1 июля — станет основным днем голосования. Решением президента он стал выходным с сохранением заработной платы.

По решению ЦИК, все участки для голосования будут принимать избирателей с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Электронное голосование в Москве и Нижегородской области началось в 10:00 в четверг и продлится до 20:00 30 июня.