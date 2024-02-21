21 февраля 2024, 00:41
Совфед пообещал ответить на введение Америкой новых санкций
Сенатор Никонорова: Россия ответит соразмерно на новый пакет санкций США
Если Соединенные Штаты введут новый пакет антироссийских санкций, Россия обязательно ответит соразмерно. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.
«Полагаю, что в случае принятия этого очередного пакета ответ с нашей стороны обязательно последует и будет соразмерным», — отметила сенатор.
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Никонорова добавила, что российская экономика уже продемонстрировала свои «устойчивость и силу» — по итогам 2023 года рост ВВП составил 3,5%. И это несмотря на огромное количество уже действующих санкций. Сенатор заявила, что «справимся и с новыми».
Власти США анонсировали новый пакет антироссийских санкций на 23 февраля. В этот раз их «посвятили» Алексею Навальному.
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