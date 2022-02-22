Совфед получил обращение президента об использовании армии за рубежом

Совет Федерации получил обращение президента РФ, в котором говорится об использовании армии за рубежом. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, сейчас этот вопрос является открытым. Совет Федерации намерен рассмотреть его в ближайшее время. Кроме того, на заседании Совфеда замглавы Минобороны страны Николай Панков заявил, что Киев уже ведет в Донбассе силовые действия.

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Уже сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может обратиться за военной помощью России при необходимости.

Ранее российский МИД назвал условие появления российских военных баз на территории ЛДНР. Замглавы внешнеполитического ведомства страны Андрей Руденко заявил, что РФ разместит свое вооружение в ЛДНР «при необходимости».