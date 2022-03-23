Совфед поддержал закон о наказании за фейки о госорганах России

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон об уголовном наказании за распространение фейковой информации о российских государственных органах. СФ на заседании в среду рекомендовал одобрить соответствующие изменения в УК РФ, сообщили на сайте Совета.

Уголовное наказание предполагается ввести за публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за рубежом, «с целью защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ответственность вводится за распространение фейков о Росгвардии, посольствах, диппредставительствах, МЧС и прокуратуре. Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Совет Федерации намерен рассмотреть закон уже 23 марта.

Закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ и призывы к антироссийским санкциям президент Владимир Путин подписал 4 марта. Максимально возможный срок наказания за это преступление — также 15 лет — могут назначать в случае, если фейки повлекли тяжелые последствия.