Совфед ответил Киеву по вопросу возвращения задержанных в Крыму кораблей

Некоторое время назад министерство иностранных дел Украины отправило ноту российскому МИД. В документе высказана просьба вернуть задержанные корабли. Цеков напомнил, что украинские военнослужащие, по мнению властей России, совершили преступление.

Киев потребовал вернуть потерянные у Крымского моста корабли Подробнее

«Их задержали, потом собирали доказательства их вины, должно было пройти серьезное судебное разбирательство. А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами», — убежден парламентарий.

По словам Сергея Цекова, Москва вполне способна «по доброй воле» вернуть Украине корабли, но Киеву стоит публично признаться, что действия в Керченском проливе являлись провокацией.

Инцидентом в Керченском проливе называется ситуация, произошедшая в ноябре 2018 года. Три корабля с украинскими флагами нарушили российскую границу. Они зашли в акваторию территориального моря, которая была временно закрыта. На пути от Черного моря к Керченскому проливу суда опасно маневрировали. Их экипажи не отреагировали на законные требования российских пограничников. Моряки были задержаны.

В сентябре 2019 года экипажи нарушивших границу кораблей были переданы Киеву. Это произошло в рамках обмена и одновременного освобождения задержанных и осужденных.