Совфед оценил возможность возвращения смертной казни в России

Мораторий, который Конституционный суд РФ внес на смертную казнь, не вправе отменить ни один орган власти. Такое мнение выразил глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас.

Днем 26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановление членства Росси в СЕ является хорошей возможностью для того, чтобы восстановить ряд важных институтов. Среди таковых он называл смертную казнь для самых опасных преступников. По его мнению, таким образом страна сможет предотвратить особо тяжкие преступления.

«Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Сенатор Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь в России ввел Конституционный суд страны. В связи с этим, по его словам, ни один орган власти не может преодолеть его позицию.

«Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ», — процитировало его РИА «Новости».

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