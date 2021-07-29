Власти США требуют от Министерства финансов и администрации американского президента ввести против «Северного потока — 2» новые рестрикции. Российские политики уже изучили требования американских властей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сенатор Константин Косачев отреагировал на высказывания американских политиков. Он отметил, что их заявления — всего лишь пустые слова, передало «Утро.ру».

«Откровенный циничный шантаж со стороны сенаторов», — прокомментировал член Совета Федерации.

Он отметил, что подобный ультиматум не приведет к серьезным последствиям. Также политик отметил, что претензии возникали лишь со стороны республиканцев.