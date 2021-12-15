Совфед одобрил закон об организации власти в российских регионах

Совет Федерации 15 декабря одобрил закон об организации публичной власти в российских субъектах, устанавливающий единый срок полномочий глав регионов и отменяющий запрет на пребывание в должности более двух раз подряд.

За законопроект проголосовали 146 сенаторов, четверо выступили против, сообщил ТАСС.

В законе, как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, детально расписаны многие вещи, которые были обозначены только крупными мазками. По словам сенатора, во время доработки документа были сняты все спорные вопросы. Кроме того, он соответствует Конституции РФ.

Закон установил, что федеральные органы, региональные власти и органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти, а президент России обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие.

Руководитель субъекта РФ избирается гражданами РФ напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет, согласно закону. Снимается запрет для глав регионов на замещение этой должности более двух сроков подряд, как было предусмотрено действующим законодательством. В отношении кандидатов на этот пост применяются ограничения, предусмотренные конституцией, в том числе запрет на иностранное гражданство. Занять пост главы региона смогут только россияне, достигшие 30 лет.

Глава региона формирует структуру власти российского субъект, правительство и определяет основные направления деятельности. Его может отстранить от должности президент РФ в связи с утратой доверия по любым основаниям, либо из-за выражения ему недоверия заксобранием.

В документе перечислены все полномочия российских регионов, их изменения будут согласовывать с Госсоветом, только после этого в закон будут вносить поправки. Передача полномочий муниципалитетов на уровень региональных властей в сферах управления муниципальной собственностью, формирование и утверждение, а также исполнение местного бюджета не допускается.