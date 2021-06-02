Совфед одобрил закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Совет Федерации поддержал закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям. Об этом сообщил ТАСС.

В конце мая этот закон приняла Госдума. По новым требованиям в выборах не смогут участвовать люди, которых суд признал причастными к деятельности террористических и экстремистских организаций. Ограничение избирательного права для них коснется избрания на все выборные должности.

Причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций могут считаться и те, кто выражали им поддержку, в том числе в интернете. Кроме того, причастными по закону являются люди, оказавшие консультативную, имущественную и организационно-методическую помощь.

РИА «Новости» уточнило, что в течение пяти лет будет запрещено избираться учредителям и руководству экстремистских или террористических организаций. Остальные члены организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет со дня судебного решения.

Закон не будет действовать на выборы, которые назначили до его вступления в силу.