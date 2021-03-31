Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

В Совете Федерации одобрили закон о просветительской деятельности. Согласно нему, образовательные организации должны будут заключать договоры с зарубежными организациями и иностранцами после одобрения Минпросвещения и Минобрнауки.

По закону просветительской является деятельность вне образовательных программ, которая направлена на распространение различных знаний и навыков. Об этом написало РИА «Новости».

Просветительской деятельностью могут заниматься государственные органы, местные власти, уполномоченные ими организации, а также частные лица и бизнесмены.

«Международное сотрудничество образовательных организаций будут координировать федеральные ведомства, чтобы не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс», — отметило агентство.

Просветительскую деятельность запрещено использовать для разжигания розни. В частности, запрещено сообщать людям недостоверную информацию об исторических, религиозных, культурных и национальных традициях народов. Закон начнет действовать с 1 июня 2021 года.