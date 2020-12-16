Совфед одобрил закон о праве экс-президента становиться пожизненным сенатором

Такая инициатива была внесена в рамках реализации поправок к Конституции РФ. Проект предполагает, что экс — глава страны приобретает статус сенатора после подачи в верхнюю палату парламента заявления со всеми требующимися документами, пишет ИА НСН.

Также в декабре нынешнего года Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывших президентов. Экс — лидеров государства нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время.