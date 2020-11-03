Совфед одобрил президентский закон о назначении прокуроров

Согласно документу, прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции, а также исполнением законов, соблюдением прав и свобод гражданина.

В поправках уточняется, что генеральный прокурор, его заместители, прокуроры субъектов государства, военных и других специализированных прокуратур, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности главой страны. Совфед не позднее недели с момента получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора сообщает в письменном виде лидеру государства о результатах ее рассмотрения.

Уточняется, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, которое идет вразрез с Конституцией, не подлежат исполнению в нашей стране. Также закон предусматривает ограничения на занятие должностей прокуроров. Им нельзя иметь иностранное гражданство, вид на жительство за границей и счета в иностранных банках.