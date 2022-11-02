Совфед одобрил пять законов, касающихся военнослужащих | 360°

02 ноября 2022, 14:15
Совфед одобрил пять законов, касающихся военнослужащих
Совет Федерации одобрил закон об альтернативной гражданской службе во время мобилизации
На очередном заседании Совета Федерации одобрили шесть законов, пять из которых касаются военнослужащих. Об этом написал ТАСС.
Один из законов позволит проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. В случае объявления мобилизации те россияне, которые находятся на альтернативной службе в ВС и воинских формированиях в качестве гражданского персонала, останутся на ней, пояснил RT.
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Еще один одобренный закон позволяет при мобилизации призывать тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за «некоторые тяжкие преступления».
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Кроме того, добровольцам предложили присваивать статус военнослужащих. Кроме того, участникам спецоперации могут упростить вступление в систему военной ипотеки, а служившие по призыву получат шанс досрочно выйти на пенсию: период службы могут включить им в трудовой стаж. Соответствующие законы также одобрили участники заседания в Совфеде.
Наконец, шестой законопроект устанавливает «правовые основания» для продления отдельным категориям госслужащих предельного срока работы до 70 лет. Сейчас максимальный срок нахождения на службе для них составляет 65 лет.
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