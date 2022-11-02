Совфед одобрил пять законов, касающихся военнослужащих | 360°

Власть 02 ноября 2022, 14:15 Совфед одобрил пять законов, касающихся военнослужащих Совет Федерации одобрил закон об альтернативной гражданской службе во время мобилизации Пресс-служба Минобороны

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На очередном заседании Совета Федерации одобрили шесть законов, пять из которых касаются военнослужащих. Об этом написал ТАСС.

Один из законов позволит проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. В случае объявления мобилизации те россияне, которые находятся на альтернативной службе в ВС и воинских формированиях в качестве гражданского персонала, останутся на ней, пояснил RT.

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Еще один одобренный закон позволяет при мобилизации призывать тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за «некоторые тяжкие преступления».

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Кроме того, добровольцам предложили присваивать статус военнослужащих. Кроме того, участникам спецоперации могут упростить вступление в систему военной ипотеки, а служившие по призыву получат шанс досрочно выйти на пенсию: период службы могут включить им в трудовой стаж. Соответствующие законы также одобрили участники заседания в Совфеде.

Наконец, шестой законопроект устанавливает «правовые основания» для продления отдельным категориям госслужащих предельного срока работы до 70 лет. Сейчас максимальный срок нахождения на службе для них составляет 65 лет.