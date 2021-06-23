Совфед одобрил освобождение кафе и ресторанов от НДС

Совет Федерации одобрил закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания. При этом они должны соответствовать нескольким требованиям.

Речь идет о ресторанах, барах, кафе, предприятиях быстрого обслуживания, столовых, буфетах, кафетериях, отделах кулинарии. Об этом написал ТАСС со ссылкой на текст закона.

Чтобы предприятие освободили от НДС, нужно чтобы сумма его годового дохода не превышала двух миллиардов рублей, «удельный вес доходов за год от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%».

Кроме того, среднемесячный размер выплат и других награждений, которые платят организации, должен быть не ниже среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте Российской Федерации.