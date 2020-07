Совфед назвал «упражнениями в изобретательности» обвинение России в фейках о коронавирусе

«До сих пор ни одна из конспирологических теорий Associated Press и The New York Times не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни», — отметил Косачев. Он предположил что журналисты изданий «упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства» или подобная информация «очередной вброс американских спецслужб».

Ранее два крупных американских СМИ Associated Press и The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе. Первое издание ссылалось на сотрудников российских спецслужб, а также на источники во властных структурах США.

При этом сенатор отметил, что не знает никаких имен из материалов американских журналистов, а также не имеет представления об указанных в статьях сайтах. Косачев не понимает, «при чем здесь Россия как государство».

«Очередной бред, не более того», — резюмировал сенатор.