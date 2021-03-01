Совфед назвал планируемые против России санкции незаконными

Санкции против граждан России являются априори незаконными и противоречащими нормам международного права, заявил член Совфеда Андрей Климов. СМИ писали, что Европа готовится ввести новые ограничения уже на следующей неделе.

«Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на уставе ООН. И наказание получается совершенно не судебного характера», — сказал член комета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов РИА «Новости».

Он дополнил, что если они будут введены, то будут приниматься без прозрачности.

Политическое решение о введении персональных санкций против некоторых российских граждан было принято главами МИД ЕС 22 февраля. Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе после того, как он будет опубликован в официальном журнале.

Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры был в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER). Постпреды запустили данную процедуру, где окончательно утвердят список, и затем он будет опубликован в официальном журнале. Обычно действие санкций начинается в день публикации. Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER.

В МИД России предостерегли, что в ответ на введенные санкции последуют соразмерные ограничения.