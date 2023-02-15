Власть 15 февраля 2023, 09:34 Совфед и Госдума проведут внеплановое заседание РИА «Новости»: Совфед и Госдума соберутся на внеплановое заседание 22 февраля РИА «Новости»

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Совет Федерации и Государственная дума России проведут внеплановое заседание в среду, 22 февраля. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

«Нас уведомили, что 22 февраля пройдет заседание палаты. Утром соберется Госдума, а в 15:00 по Москве — Совет Федерации», — сообщил источник.

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Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев сообщил ТАСС, что внеплановое заседание связано с необходимостью внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство страны.

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Также парламентарии обсудят введение нового инструмента — казначейских кредитов для субъектов России, на эти цели выделят около 250 миллиардов рублей.

За сутки до заседания палат парламента глава государства Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, которое состоится в Гостином Дворе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин в своем выступлении сделает акцент на вопросах социальной сферы, экономики и проведении специальной операции на Украине.