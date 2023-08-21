Власть 21 августа 2023, 10:36 Советский опыт поможет развивать экономику в Запорожской области Балицкий: советский опыт используют для развития экономики Запорожской области Unsplash

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Власти Запорожской области применят успешный опыт времен СССР для развития экономики региона. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Его слова привели в программе развития субъекта, поступившей в распоряжение РИА «Новости».

Новую модель рассчитали на ближайшие 10 лет, а в ее основу ляжет государственно-частное партнерство. Программа предполагает баланс личного интереса и достойную жизнь для каждого, указали авторы документа.

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«Мы, следуя указаниям президента по сохранению экономического и духовного суверенитета, обеспечению продовольственной безопасности и защите наших граждан, взяли лучшие практики советского опыта», — отметил Балицкий.

Врио губернатора уточнил, что речь идет о практиках, при которых экономика страны росла на 15% в год. Этот опыт совместили с рыночной, предпринимательской моделью, использовали в «боевых» условиях Запорожской области и получили конкретный результат, сообщил исполняющий обязанности главы региона.

По новой программе государство будет напрямую контролировать главные отрасли экономики и запускать ключевые проекты с помощью госкомпаний. Прибыль с предприятий с госучастием должна обеспечить доходную часть бюджета.

Балицкий ранее заявил, что власти Запорожской области хотят установить социальную справедливость. Врио губернатора заверил, что в регионе не станут приветствовать появление олигархов.