Советские нормативные акты перестанут существовать

Нормативные акты времен СССР и РСФСР прекратят свое действие до конца 2019 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

О принятом решении глава российского правительства заявил в эфире канала «Россия 24». По его словам, «акты союза СССР и РСФСР» станут неактуальными с 1 января 2020-го.

«Для этого нужно оценить, что и как нужно делать», — заметил Медведев, приглашенный в программу «Диалог».

К актам времен Советского Союза, уточнило РИА «Новости», относятся документы о семичасовом рабочем дне, условиях труда работников мелко-розничной торговли, оплате труда на лесозаготовках и другие.

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Среди актов РСФСР в том числе отмечены постановления, касающиеся повышения заработной платы учителям и другим сотрудникам начальных и средних школ, а также утверждающие должностные оклады членам экипажей судов речного флота определенных категорий, работающих как в палубном, так и в машинном составе.

Часть из имеющихся документов утратила силу и была объявлена недействующей в 2017 году. Речь идет, в частности, о постановлениях периода 1929–1989 годов, которые уже неактуальны.