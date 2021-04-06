Советские дачи без документов предложили легализовать

В Росреестре подготовили законопроект, позволяющий легализовать дачи, построенные во времена Советского Союза без документов. «Дачная амнистия» действует с 2006 года, и ею воспользовались более 14 миллионов заявителей. Но многие хозяева незаконных строений до сих пор не смогли оформить свою недвижимость.

Документ опубликован для общественного обсуждения. Статс-секретарь, замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил «Российской газете», что до сих пор не решен вопрос оформления прав наследования некогда предоставленных для постоянного пользования земельных участков.

«Например, если кому-то был дан в постоянное пользование огород, то, несмотря на его использование на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни детям, ни внукам огородника. Его нужно приобретать у органов власти на общих основаниях. Законопроект должен решить эту проблему», — подчеркнул Бутовецкий.

Росреестр предложил признавать права граждан постоянного (бессрочного) пользования на землю будут признаны правами собственности вне зависимости от их разрешенного использования.

Первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил изданию, что такие участки включат в состав наследственной массы. Наследодатель сможет оформить его в собственность или просто указать в завещании.

По мнению Бутовецкого, законопроект решит еще одну проблему — документы на землю старого образца. Он пояснил, что дома и участки могут числиться в старых документах колхозного учета. Документы могут и вовсе отсутствовать. Но даже их наличия недостаточно для внесудебного и простого оформления прав.

«Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно», — пояснил статс-секретарь.

Росреестр также предложил сделать «дачную амнистию», которая пока рассчитана до 2026 года, бессрочной.

Примерно 1,5 тысячи жителей Подмосковья через сайт госуслуг изменили статус садового дома на жилой, что дает возможность оформить кредит под более низкий процент и повышает стоимость недвижимости при продаже.