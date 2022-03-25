Советник президента Фадеев назвал возможную причину возвращения к вопросу о смертной казни в РФ

Возвращение к вопросу о введении смертной казни в России могло произойти из-за «нацистских преступлений на Украине», рассказал «360» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Валерий Фадеев. По его мнению, итог дискуссии сейчас предсказать невозможно.

«Возможную дискуссию о смертной казни я связываю с преступлениями нацистов на Украине и на территории республик Донбасса. О них есть информацию, думаю, будут подробные и тщательные расследования», — сообщил Фадеев.

Он напомнил о заявлении зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева о том, что решения Конституционного суда по этому вопросу «не священное писание» и могут меняться.

«Дмитрий Анатольевич правильно сказал: была одна ситуация, когда решение принималось, а теперь может быть другая ситуация. Исход дискуссии не предопределен», — подчеркнул советник президента.

Валерий Фадеев высказался против возвращения смертной казни, «в том числе в регионах», но признал, что мнения здесь разные и обсуждения «могут быть весьма содержательными».

О том, что ограничений для возврата смертной казни в России теперь нет, Дмитрий Медведев сообщил в интервью РИА «Новости» 25 марта. Он заметил, что побудительным мотивом для принятия ряда решений Конституционного суда было участие России в конвенциях Совета Европы, а теперь они утратили для страны силу. Международные основания отпали, остались внутренние правовые позиции Конституционного суда, которые основаны на текущей криминогенной ситуации и не являются вечными. Они сохранятся, «если все будет спокойно».