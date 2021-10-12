Советник главы офиса Зеленского назвал ситуацию на Украине анекдотической

С самого первого дня правления Владимира Зеленского положение дел на Украине можно назвать «интересным анекдотом». Так над ситуацией в стране пошутил Алексей Арестович — советник главы офиса Зеленского — в эфире телеканала «Наш». Его сравнение передало агентство РИА «Новости».

«С первого дня избрания Зеленского и по сей день — внутренняя украинская оппозиция обвиняет президента и всю команду в том, что мы (официальный Киев — Прим. ред.) сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата», — так дословно объяснил свою метафору Арестович.

Такие суждения министра связаны в том числе с одной из последних публикаций заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который высказал, что не видит смысла в контактах с Украиной при ее нынешнем правительстве. Премьер назвал представителей власти в стране «невежественными и необязательными людьми», которые постоянно меняют свою позицию.