Советник британского министра посетил Россию с официальным визитом

Советник британского премьер-министра по национальной безопасности Стивен Лавгроув посетил Россию с официальным визитом. Об этом сообщило агентство «Политика сегодня» со ссылкой на представителей посольства Великобритании в Москве.

Дипломат посетил страну для ведения переговоров с российскими коллегами. Как сообщили представители британского посольства, его визит рассчитан на один день.

Лавгроув планирует обсудить с российскими дипломатами вопросы, интересующие обе стороны. Дипломаты заявили, что на данный момент существует острая необходимость поддерживать открытые каналы коммуникации между двумя государствами.