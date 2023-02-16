Власть 16 февраля 2023, 17:27 Советник Аксенова опроверг слухи о взрывах в Армянске Советник главы Крыма: в Армянске не было взрывов, рядом с городом идет боевое слаживание РИА «Новости»

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Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков отреагировал на слухи о взрывах в Армянске, которые начали тиражировать в соцсетях. В районе города идут занятия по боевому слаживанию, на них используют в том числе боеприпасы, пояснил он в своем Telegram-канале.

«Просим доверять только официальным источникам информации», — подчеркнул он.

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В комментарии РИА «Новости» Крючков также опроверг информацию, что в Армянске якобы были взрывы.

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Накануне советник главы Крыма уже обращал внимание на массированную информационную атаку украинских ресурсов. Он подчеркнул, что материалы, которые публикуют эти СМИ, недостоверны.

«Цель понятна — сместить акцент со своих проблем на фронте и в стране», — пояснил Крючков.

По его словам, в Крыму отлично понимают, как работает киевская пропаганда. Вместе с тем он заметил, что подобные информационные атаки можно расценить и как хороший симптом, потому что они совпадают с поражениями ВСУ в ходе боевых действий.