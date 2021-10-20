Совет по вопросам развития лесного комплекса РФ создали в Совфеде

Совет по вопросам развития лесного комплекса России возглавит вице-спикер Юрий Воробьев. Он несколько лет подряд курировал в Совфеде работу по совершенствованию лесного законодательства. Об этом написала «Парламентская газета».

Новая структура позволит решить сразу несколько вопросов. Среди них отмечены следующие: проработка изменений в Лесной кодекс, содействие в формировании регионального лесного законодательства, мониторинг и оценка правоприменительной практики, а также контроль за ходом реализации Лесной стратегии.

«В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и реализации лесной стратегии с учетом интересов регионов России предложено создать новый совет», — уточнил Воробьев.

Заседания новой структуры будут проводиться не реже одного раза в год.