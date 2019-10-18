Совет по правам человека подтвердил отставку Федотова

Накануне в СМИ появилась информация, что советник президента и глава СПЧ покинет пост в силу возраста — в сентябре Михаилу Федотову исполнилось 70 лет. Издания ссылались на достижение предельного возраста для работы в госслужбе.

Член СПЧ, директор Государственного музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти Роман Романов подтвердил информацию об увольнении главы Совета Михаила Федотова. По его словам, Федотов сам сообщил об отставке.

«Сам Михаил Александрович написал коллегам из Совета и подтвердил это не как слухи. Он предложил встретиться и об этом поговорить. Он просто сейчас командировке и у него нет возможности про это много говорить. А все его одолевают. Есть такая традиция встречаться у него по разным вопросам. Собственно этот вопрос мы еще проговорим при встрече», — рассказал Романов.