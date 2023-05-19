Власть 19 мая 2023, 03:22 Совет по «деоккупации Крыма» назвали сборищем фриков Депутат ГД Шеремет: совету Зеленского по «деоккупации Крыма» самое место в психбольнице РИА «Новости»

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Созданный президентом Украины совет по «деоккупации Крыма» — сборище фриков и помешанных на навязчивой идее людей, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, собрания этого объединения необходимо проводить в психиатрической больнице.

Парламентарий подчеркнул, что любая попытка украинского руководства вторгнуться на полуостров обернется непоправимыми последствиями. По мнению Шеремета, Зеленскому стоит думать не о Крыме, а о создании правительства в изгнании.

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«Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице», — отметил собеседник агентства.

Ранее председатель правительства Крыма Владимир Константинов заявил, что власти проработают вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской ССР 1954 года. Он уточнил, что вопросом займутся члены научного совета по праву при главе Госсовета республики.