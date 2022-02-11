Совет Госдумы обсудит проект о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

Совет Госдумы обсудит проект обращения к главе государства о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР в понедельник, 14 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Консультации с думскими фракциями по проекту, инициаторами которого выступили депутаты КПФР, уже завершились. «Справедливая Россия» поддержала проект. В «Единой России» предложили поставлять в ДНР и ЛНР вооружение. В ЛДПР заявили, что признание ДНР и ЛНР ничего не изменит и повлечет за собой только новые санкции. «Новые люди» выскажут позицию позже, написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что это очень серьезный и ответственный вопрос.

«Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — подчеркнул Володин.

При этом 12 февраля будет очередная годовщина подписания Минских соглашений и семь лет, как украинские власти не выполняют свои обязательства.

На заседании Совета Госдумы 14 февраля парламентарии обсудят, нужно принимать этот проект постановления незамедлительно или сначала направить его в МИД и другие ведомства для получения отзывов, а уже потом рассмотреть с учетом всех высказанных позиций.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее сообщил, что переговоры советников лидеров «нормандского формата», прошедшие в Берлине, снова завершились ничем.