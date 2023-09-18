Власть 18 сентября 2023, 20:20 Совет Госдумы единогласно принял решение о переходе депутатов на российские авто Совет ГД: депутаты начнут переход на российские автомобили с 2024 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только российских авто. Обеспечивать ими депутатов начнут со следующего года. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — отметили в Госдуме.

Реклама

Председатель Вячеслав Володин уверен, что это решение поможет развитию российской автопромышленности, при этом бюджетные средства останутся в стране.

В начале августа президент Владимир Путин заявил, что чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. Это, по его мнению, заставит их стремиться к развитию отечественного автопрома.

В пресс-службах АвтоВАЗа и завода «Москвич» заявили, что обладают «необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями», чтобы обеспечить поставки в необходимых объемах, напомнил RT.