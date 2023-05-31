Власть 31 мая 2023, 18:54 Совет ГД поддержал идею создания группы по совершенствованию законов в сфере БПЛА Депутат Хинштейн: в ГД поддержали идею совершенствования законодательства в сфере БПЛА david henrichs / Unsplash

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Совет Госдумы поддержал инициативу о создании рабочей группы, которая займется совершенствованием законодательства с сфере регулирования беспилотников, написал в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн. По его словам, парламентарии займутся и выработкой мер противодействия незаконному использованию дронов.

Обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина направили от четырех думских комитетов — по информационной политике, информационным технологиям и связи, транспорту, безопасности и промышленности. Хинштейн выразил надежду, что в самые короткие сроки депутатам удастся подготовить пакет необходимых законопроектов.

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«Об отсутствии комплексного регулирования этой сферы — я не раз говорил уже ранее, что на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников выглядит особенно тревожно», — подчеркнул парламентарий.

Депутат ГД Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что в нижнюю палату парламента внесли на рассмотрение проект документа, который позволит сбивать БПЛА сотрудникам МЧС, ЧОП и подразделений транспортной безопасности. По словам собеседника издания, инициатива продиктована сложившимися «реалиями жизни».

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме. Власти США отметили, что не поддерживают действия Украины по «вылазкам внутри России».