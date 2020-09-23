Совет Федерации выбрал вице-спикеров и готовится принять 20 новых сенаторов

Совет Федерации 23 сентября проводит первое заседание осенней сессии. На нем вице-спикером верхней палаты парламента избрали Андрея Яцкина. Первым вице-спикером стал Андрей Турчак.

Как сообщило РИА «Новости», Яцкина двумя днями ранее делегировали в Совфед в качестве представителя исполнительной власти Ростовской области. До этого с 2004 года он представлял в верхней палате правительство страны. В разное время занимал различные должности в аппарате российского кабмина и администрации президента РФ. До 23 сентября вице-спикером Совета Федерации был Николай Федоров.

Заместителем Яцкина стал Андрей Турчак. Как уточнило издание, ранее он был зампредом Совфеда.

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, всего в орган после региональных выборов придут около 20 новых сенаторов. При этом 14 сенаторов выиграли на выборах и продолжат свою работу. Об этом написал «Интерфакс».

Свои полномочия по результатам единого дня голосования сложили Франц Клинцевич, Алексей Дмитриенко, Вячеслав Мархаев, Алексей Кондратьев, Владимир Лакунин, Иван Кулабухов, Игорь Фомин, Сергей Калашников, Олег Морозов и другие. Морозов и Калашников вернутся в Госдуму.

В среду, 23 сентября, сенаторы должны встретиться с президентом Владимиром Путиным.