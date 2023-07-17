Власть 17 июля 2023, 11:48 Совет Федерации решил обратиться к парламентам мира из-за поставок кассетных боеприпасов Украине ТАСС: Совфед намерен призвать парламенты мира осудить решение США по кассетным боеприпасам РИА «Новости»

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Совет Федерации собирается обратиться к парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом осудить решение США поставлять кассетные боеприпасы Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст проекта обращения, поступивший в распоряжение агентства.

«Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов», — указали авторы документа.

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В тексте назвали решение Соединенных Штатов очередным шагом опасной эскалации конфликта. Поставка кассетных боеприпасов Украине приведет к серьезным гуманитарным последствиям, предупредили в Совфеде. Авторы обращения выразили крайнюю обеспокоенность и осудили решение администрации американского президента, назвав этот шаг вопиющим и провокационным.

Проект обращения поддержали на заседании комитета Совета Федерации по международным делам. Документ рассмотрят на пленарном заседании палаты 19 июля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставку кассетных боеприпасов Украине и их использование следует считать преступлением, сообщил RT. Глава государства также указывал, что США приняли это решение не от хорошей жизни.