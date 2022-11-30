Важное 30 ноября 2022, 09:32 Совет Федерации потребует от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС Совет Федерации назвал атаки Украины на ЗАЭС ядерным терроризмом РИА «Новости»

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Российские сенаторы подготовили проект обращения с требованием к Украине немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом написал ТАСС.

«Совет Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру», — сказано в проекте обращения.

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В документе говорится о том, что верхняя палата парламента РФ расценивает атаки на ЗАЭС как ядерный терроризм, который несет «разрушение и смерть». Также Совфед призвал международные парламентские организации и парламенты всех стран мира осудить политику украинского руководства и потребовать прекратить агрессию в отношении Запорожской АЭС. Ведь такие действия киевского режима угрожают ее безопасности, добавили сенаторы. Проект обращения рассмотрят в Совете Федерации уже 30 ноября.

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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию со стороны Украины участились в ноябре 2022 года. ЗАЭС находится под контролем российских сил с весны этого года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет отводить армию от Запорожской АЭС.