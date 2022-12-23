Власть 23 декабря 2022, 11:25 Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за диверсии Совет Федерации одобрил поправки к УК о пожизненном лишении свободы за диверсии weston m / Unsplash

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Закон о введении уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности одобрили в Совете Федерации, сообщил ТАСС. Проект предусматривает ужесточение наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Согласно задумке, УК пополнится новыми статьями. Они предусмотрят ответственность за финансирование диверсионных актов, а также за содействие, вовлечение, призывы и склонение к их совершению.

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Ранее законопроект приняли в окончательном чтении Госдумы. По словам ее председателя Вячеслава Володина, введение пожизненного лишения свободы за совершение диверсий необходимо для защиты России. Спикер ГД пообещал максимально жесткое наказание для диверсантов. Авторами документа выступили более 380 парламентариев.

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Силовики задержали двух жителей Бердянска, подозреваемых в подготовке диверсии на железной дороге. По информации следствия, мужчины обрушили на рельсы столб — катастрофы удалось избежать благодаря профессионализму машиниста, сумевшего вовремя остановить поезд. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.