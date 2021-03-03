Совет Федерации одобрил закон о запрете использовать сотовую связь в тюрьмах и колониях

Совет Федерации поддержал закон о необходимости отключать сотовую связь по просьбе ФСИН в местах лишения свободы. Нововведение поможет бороться с распространением наркотиков, поддержкой находящихся в заключении преступников. Об этом сообщил ТАСС.

Госдума в феврале 2021 года приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах, СИЗО и колониях. Авторами документа стали Василий Пискарев, Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Последний в комментарии «360» пояснил, что пользоваться мобильными не должны не только заключенные, но сотрудники ФСИН, следователи и прокуроры.

Сенаторы выразили надежду, что нововведение поможет пресечь финансовую поддержку лидеров преступной среды и поставку в исправительные учреждения наркотиков и других запрещенных предметов.

Хинштейн напомнил, что за прошлый год число преступлений в сфере IT увеличилось в два раза. Каждое четвертое преступление в России, — это преступление с использованием IT-технологий, напомнил он.

«Почти половина из них — это мошенничество, совершенное с использованием сотовой связи. Значительная часть этих мошенничеств происходит именно из мест лишения свободы», — подчеркнул депутат.